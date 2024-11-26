Video Dünya İsrail ordusu Gazze’de bir evi vurdu: En az 6 ölü, çok sayıda yaralı | Video
İsrail ordusu Gazze’de bir evi vurdu: En az 6 ölü, çok sayıda yaralı | Video

İsrail ordusu Gazze’de bir evi vurdu: En az 6 ölü, çok sayıda yaralı | Video

26.11.2024 | 08:44

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Ez Zerka mahallesinde bulunan bir eve düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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Filistin ve Lübnan'da sivilleri hedef almayı sürdüren İsrail ordusu bir kez daha Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Ez-Zerka mahallesinde bulunan El-Cedba ailesine ait bir eve saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.
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