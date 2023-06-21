Kanada’da çarpışan araçlar alev topuna döndü: 2 ölü | Video 21.06.2023 | 16:13 Kanada’nın Ontario eyaletinde 3 aracın karıştığı kazanın ardından yangın çıktı. 2 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kanada'nın Ontario eyaletindeki 401 numaralı otoyolda 2 kamyon ve bir otomobil çarpıştı. Kazanın ardından araçlar alevlere teslim oldu. Bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlardan yoğun duman ve alev yükselirken, otoyol her iki yönde de trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Ontario eyalet polisinden yapılan açıklamada, kamyon şoförlerinin hayatını kaybettiği belirtildi.