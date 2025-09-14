Video Dünya Polonya'da NATO savaş uçakları Rus tehdidi nedeniyle Ukrayna sınırına sevk edildi | Video
Polonya'da NATO savaş uçakları Rus tehdidi nedeniyle Ukrayna sınırına sevk edildi | Video

Polonya'da NATO savaş uçakları Rus tehdidi nedeniyle Ukrayna sınırına sevk edildi | Video

14.09.2025 | 08:41

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın bölgelerinde Rus insansız hava araçları (İHA) tehdidi nedeniyle bölgeye NATO savaş uçaklarının yönlendirildiğini duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı tarafından yayınlanan açıklamada bugün Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın bölgelerinde Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA) uçuşlarında hareketlilik gözlenmesi nedeniyle bölgeye Polonya ordusu ve NATO'ya ait savaş uçaklarının sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, "Polonya'ya komşu olan Ukrayna'nın sınır bölgelerinde İHA saldırısı tehdidi nedeniyle hava sahamızda askeri araçların uçuşuna başlanmıştır" denildi. Yetkililer, Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için tüm prosedürlerin devreye sokulduğunu, kara konuşlu hava savunma ve radar keşif sistemlerinin en yüksek hazırlık durumuna getirildiğini bildirdi.

Polonya Hava Seyrüsefer Ajansı (PAZP) ise savaş uçaklarının hareketliliği nedeniyle Lublin Havaalanının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Polonya Hükümet Güvenlik Merkezi (RCB) de aynı saatlerde Lublin bölgesinde yaşayan vatandaşlara SMS göndererek muhtemel bir hava saldırısına karşı dikkatli olmaları çağrısı yaptı. "Hava saldırısı tehlikesi. Temkinli olun. Görevlilerin talimatlarına uyun. Sonraki duyuruları bekleyin" yazılı SMS'lerin yanı sıra Swidnik ve Chelm kentlerinde de hava saldırısı tehlikesine karşı sirenler çaldı. Saldırı tehlikesinin geçmesinin ardından Lublin Havaalanı tekrar sivil uçuşlara açıldı.

NATO'DAN "DOĞU GÖZCÜSÜ" ADIMI
Polonyalı yetkililer ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dün Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirdiği basın toplantısındaki mesajlarına değindi. Açıklamada, Rutte'nin NATO olarak "Eastern Sentry" (Doğu Gözcüsü) girişimi başlattıklarını duyurmasının ardından bu kapsamda Fransa hava kuvvetlerine bağlı 3 adet Rafale savaş uçağının bugün Polonya semalarında devriye görevine başladığı bildirildi. Polonya Başbakanı Donald Tusk da Doğu Gözcüsü girişimi üzerine "Avrupalı devletlere teçhizat ve ilave asker desteğiyle hava savunmamızı ve Polonya sınırlarının korunmasını fiilen güçlendirme kararı aldıklarından ötürü teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Rutte dünkü açıklamasında, "NATO olarak topraklarımızı korumaktaki kararlılık ve kabiliyetimizi açık şekilde ortaya koymalıyız ve 'Doğu Gözcüsü' de tam olarak bunu hedefliyor. Söz konusu askeri faaliyet önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek ve Danimarka, Fransa, İngiltere, Almanya'nın yanı sıra çeşitli müttefiklerin unsurlarını içerecek" ifadelerini kullanmıştı. Rutte, NATO'nun halihazırda önemli miktarda askeri unsur bulundurduğu Doğu Avrupa'da yeni operasyon dahilinde ne kadar ilave birlik konuşlandıracağına ilişkin bir bilgi vermemiş ancak, görevlendirilecek unsurların sayısının sınırlı olduğu belirtmişti. Söz konusu birlikler arasında Danimarka'dan 2 F-16 tipi savaş uçağı ve bir fırkateyn, Fransa'dan 3 Rafale savaş uçağı ve Almanya'dan 4 Eurofighter savaş uçağı yer aldığı aktarılmıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Polonya’da NATO savaş uçakları Rus tehdidi nedeniyle Ukrayna sınırına sevk edildi | Video 00:28
Polonya'da NATO savaş uçakları Rus tehdidi nedeniyle Ukrayna sınırına sevk edildi | Video 14.09.2025 | 08:41
Sumud Filosu, Tunus’tan Gazze’ye doğru hareket etti | Video 01:15
Sumud Filosu, Tunus'tan Gazze'ye doğru hareket etti | Video 13.09.2025 | 16:44
İsrail’den Lübnan’da Hizbullah altyapısına saldırı | Video 00:28
İsrail’den Lübnan’da Hizbullah altyapısına saldırı | Video 11.09.2025 | 16:28
Fransa’daki Her şeyi durduralım protestolarında 675 gözaltı | Video 04:26
Fransa'daki "Her şeyi durduralım" protestolarında 675 gözaltı | Video 11.09.2025 | 15:55
Berlin’de 30 yılı aşkın aradan sonra ilk kez uyarı sireni çaldı | Video 03:15
Berlin'de 30 yılı aşkın aradan sonra ilk kez uyarı sireni çaldı | Video 11.09.2025 | 15:16
Meksika’da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video 05:29
Meksika'da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video 11.09.2025 | 15:21
Endonezya’yı sel vurdu: 19 ölü, 10 kayıp! | Video 03:17
Endonezya'yı sel vurdu: 19 ölü, 10 kayıp! | Video 11.09.2025 | 13:35
Meksika’da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video 05:29
Meksika'da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video 11.09.2025 | 11:41
NASA, Mars’ta şimdiye kadarki en net yaşam belirtisine ulaştı | Video 07:27
NASA, Mars’ta şimdiye kadarki en net yaşam belirtisine ulaştı | Video 11.09.2025 | 09:13
ABD’de Trump’a yakın aktivist Kirk’e düzenlenen saldırıyla ilgili 1 gözaltı | Video 00:43
ABD’de Trump'a yakın aktivist Kirk’e düzenlenen saldırıyla ilgili 1 gözaltı | Video 11.09.2025 | 09:12
Fransa’da başbakan olarak atanan Lecornu, Bayrou’dan görevi devraldı | Video 05:46
Fransa'da başbakan olarak atanan Lecornu, Bayrou'dan görevi devraldı | Video 10.09.2025 | 16:27
ABD Kongresi’nde Yemen açıklarında bir füzenin UFO’ya çarptığı anlar gösterildi | Video 00:51
ABD Kongresi’nde Yemen açıklarında bir füzenin UFO’ya çarptığı anlar gösterildi | Video 10.09.2025 | 15:39
AP Başkanı Metsola: Polonya’nın herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkı vardır | Video 02:32
AP Başkanı Metsola: "Polonya’nın herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkı vardır" | Video 10.09.2025 | 12:42
ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze’de İsrail’e verdiği destek nedeniyle protesto edildi | Video 05:28
ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze'de İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi | Video 10.09.2025 | 11:42
İsveç’in yeni Sağlık Bakanı Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı | Video 00:27
İsveç’in yeni Sağlık Bakanı Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı | Video 10.09.2025 | 08:54
Polonya’dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı | Video 01:27
Polonya'dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı | Video 10.09.2025 | 08:54
İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:33
İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 10.09.2025 | 08:42
SON DAKİKA | Sumud Filosu’na bir drone saldırısı daha 01:01
SON DAKİKA | Sumud Filosu'na bir drone saldırısı daha 10.09.2025 | 07:17
İsrail’den Katar’da Hamas’a suikast | Video 02:57
İsrail'den Katar'da Hamas'a suikast | Video 09.09.2025 | 16:20
Rusya’dan Ukrayna’nın Donetsk bölgesine saldırı: 21 ölü | Video 00:16
Rusya’dan Ukrayna’nın Donetsk bölgesine saldırı: 21 ölü | Video 09.09.2025 | 14:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY