Video Dünya SON DAKİKA! Ukrayna İçişleri Bakanı öldü! Helikopter kazasında 16 kişi hayatını kaybetti | Video
SON DAKİKA! Ukrayna İçişleri Bakanı öldü! Helikopter kazasında 16 kişi hayatını kaybetti | Video

SON DAKİKA! Ukrayna İçişleri Bakanı öldü! Helikopter kazasında 16 kişi hayatını kaybetti | Video

18.01.2023 | 11:19

Rusya ile devam eden savaşta kayıpların yaşandığı Ukrayna’da bir hava taşıtının yere çakıldığı öğrenildi. Reuters haber ajansı, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ofisinden gelen açıklamalara dayandırdığı haberinde Brovary kentinde düşen hava taşıtının anaokuluna isabet ettiğini bildirdi. Kazada Ukrayna İçişleri Bakanı hayatını kaybetti.

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