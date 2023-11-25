Yahudi profesör İsrail yanlısı sunucuyu yerin dibine soktu! Canlı yayında çarpıcı sözler | Video
İsrail'in Gazze katliamında 4 gün sürecek insani ara başladı. Katliamın acı yüzü ortaya çıkarken saldırıların ilk gününden bu yana dünyaya İsrail'in işlediği suçlar konusunda ders veren Yahudi profesör Norman Finkelstein, İsrail yanlısı İngiliz sunucu Piers Morgan'ya verdiği yanıtla gündeme oturdu.
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