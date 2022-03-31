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OTOMATİK OYNAT
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Meraklı baykuş gözlem kamerasını saniye saniye inceledi | Video 31.03.2022 | 15:20
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KKTC'de canlı yayında davetsiz misafir 12.01.2022 | 08:29
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ABD'de karla tanışan panda doyasıya eğlendi | Video 05.01.2022 | 09:07
01:25
Trakya şivesiyle kuş kurtarma operasyonu izleyenleri gülümsetti | Video 04.01.2022 | 11:34
03:12
Okula sığınan 'Minnoş' kedi, uslu uslu ders dinliyor 31.12.2021 | 12:32
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Temizlik işçisinin süpürgesini alıp kaçan sevimli köpek kamerada | Video 30.12.2021 | 13:58
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Oyun makinesine tekme atarken duvara böyle girdi | Video 10.12.2021 | 16:56
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Kırtasiyeye giren karga pinpon topu ile önce oynadı sonra alıp kaçtı | Video 02.11.2021 | 10:41
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Görüntülediği domuza, "Birader ne var ne yok" diye seslendi | Video 26.09.2021 | 17:01
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Kayserisporlu taraftarların 3. golden sonraki sevinci gülümsetti | Video 23.09.2021 | 12:35
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Elazığ’da gülümseten ceviz silkeleme anlatımı | Video 20.09.2021 | 16:20
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Yavru kedilere annelik yapan tavuk, yürekleri ısıttı | Video 15.07.2021 | 15:27
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Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu 09.04.2021 | 12:13
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Hindistan’da Covid-19 tedbirlerine uygun kuyumcu soygunu | Video 12.09.2020 | 22:58
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Sokakta yürürken başına gökyüzünden kedi düştü | Video 18.08.2020 | 10:49
ABD’nin Montana eyaletinde meraklı baykuşun bir binanın en üst katındaki hava durumu gözlem kamerasını inceleme anları görüntülendi.