Spor spikeri Mark Woodley'in "huysuz" anonsları, internette viral oldu | Video

ABD'deki fırtına tüm hayatı adeta felç etmeye devam ediyor. Iowa'da yayın yapan KWWL isimli kanalda spor spikerliği yapan Mark Woodley'in, yoğun tipi ve fırtına anlarında canlı yayına bağlandığı anlar, internette paylaşım ve beğeni rekorları kırdı. Soğuk havadan oldukça hoşnutsuz olan spiker, "Normalde spor spikeriyim ama bana bu fırtınada hava durumu sorup duruyorsunuz. Artık kendi işime dönebilir miyim?" ve "Size bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber, yüzümü hala hissedebiliyorum. Kötü haber, keşke hissetmeseydim!" gibi sözlerle izleyenleri kahkahaya boğdu.