Video Dünya ABD'de karla tanışan panda doyasıya eğlendi | Video
ABD'de karla tanışan panda doyasıya eğlendi | Video

ABD'de karla tanışan panda doyasıya eğlendi | Video

05.01.2022 | 09:07

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ABD'nin başkenti Washington'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde ilk kez kar gören pandanın keyifli anları görüntülendi.

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