Video Komik Sokakta yürürken başına gökyüzünden kedi düştü | Video

Sokakta yürürken başına gökyüzünden kedi düştü | Video

Sokakta yürürken başına gökyüzünden kedi düştü | Video
18.08.2020 | 10:49

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Çin'de sokakta yürüken başına gökyüzünden kedi düşen adamın videosu sosyal medayda olay oldu! Köpeğiyle birlikte yürürken başına komşusunun kedisi düşen adamın 23 gün hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

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Çin'de Gao Fenghua, köpeğini gezdiren Gao Fenghua'nun başına komşusunun kedisi düştü. Fenghua yere yığılırken, bu sırada köpek ve kedi dalaştı. Çağırılan ambulansla Gao Fenghua, hastaneye kaldırıldı. Fenghua, 23 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Gao Fenghua'nın şu an fizik tedaviye devam ettiği ve boyunluk taktığı da bildirildi.


Kedinin sahibi ise kendisini komşularının arayıp durumu anlattığını ve polisin kendisini arayana kadar görüntüdeki kedinin kendi kedisi olduğuna inanamadığını belirtti.

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