Sultangazi'deki İrem Derici konserinde şoke eden anlar! Kavga çıktı yarıda kaldı

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OTOMATİK OYNAT
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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE! Kanal D CAMDAKİ KIZ 42. bölüm full izle I VİDEO 13.05.2022 | 10:16
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Oğlum son bölüm izle: Show TV Oğlum 13. Bölüm FULL TAMAMI İZLE | Video 12.05.2022 | 14:08
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Annenin Sırrıdır Çocuk 6. Bölüm 2. fragmanı yayında! “Sonunda bana geldin” 11.05.2022 | 11:45
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Oğlum 13. Bölüm fragmanı yayında! “Hepsi benim suçum” 11.05.2022 | 11:28
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HAKİM SON BÖLÜM İZLE! ATV Hakim 5. Bölüm full – tek parça - kesintisiz izle 10.05.2022 | 09:14
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Gelen bilgiye göre Sultangazi'de düzenlenen İrem Derici konserinde iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası polis biber gazı kullanırken, konser yarıda kaldı.