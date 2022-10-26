Video Spor Ajax - Liverpool ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE
Ajax - Liverpool ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE

Ajax - Liverpool ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE

26.10.2022 | 15:32

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Ajax - Liverpool ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 00:16
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UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması heyecanı devam ediyor. Bu akşam saat 22:00'de başlayacak olan Ajax - Liverpool maçını EXXEN üyeleri EXXEN uygulaması kullanarak kesintisiz olarak izleyebilirler. Exxen Tv'ye https://www.exxen.com/tr adresinden üye olabilirsiniz.

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