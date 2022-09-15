Video Spor Başakşehir - Fiorentina UEFA Konferans Ligi maçı TV 8,5 CANLI İZLE
Başakşehir - Fiorentina UEFA Konferans Ligi maçı TV 8,5 CANLI İZLE

Başakşehir - Fiorentina UEFA Konferans Ligi maçı TV 8,5 CANLI İZLE

15.09.2022 | 16:42

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Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında kendi evinde İtalyan ekibi Fiorentina ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22:00'de başlayacak olan Başakşehir - Fiorentina maçını şifresiz olarak TV 8,5 canlı olarak www.tv8bucuk.com adresinden izleyebilirsiniz.

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