Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:17
Rennes - AEK Maçı CANLI İZLE EXXEN 03.11.2022 | 16:23
02:34
Slavia Prag - Sivasspor Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE 03.11.2022 | 16:27
02:53
Başakşehir - Hearts Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE 03.11.2022 | 16:26
01:14
Dinamo Kiev - Fenerbahçe Maçı CANLI İZLE EXXEN 03.11.2022 | 16:22
04:45
Trabzonspor - Ferencvaros Maçı CANLI İZLE EXXEN 03.11.2022 | 16:20
00:26
00:25
Kante, Fenerbahçe yerine Beşiktaş'ı seçti | Video 03.11.2022 | 09:11
11:09
Jorge Jesus: "Avrupa Ligi’ni kazanamayacağımızı biliyoruz" | Video 31.10.2022 | 00:54
03:25
12:00
01:37
İstanbulspor - Fenerbahçe CANLI İZLE | İLK 11'LER 30.10.2022 | 09:47
01:35
Beşiktaş - Ümraniyespor CANLI İZLE | İLK 11'LER 30.10.2022 | 09:46
01:01:22
08:02
08:02
04:45
10:06
Jorge Jesus, Rennes maçının ardından açıklamalarda bulundu | Video 28.10.2022 | 00:48
04:45
Jorge Jesus, Rennes maçının ardından açıklamalarda bulundu | Video 28.10.2022 | 00:25
00:16
Sivasspor - Cluj UEFA Konferans Ligi Maçı EXXEN TV 8,5 CANLI İZLE 27.10.2022 | 16:36
00:16
Fiorentina - Başakşehir UEFA Konferans Ligi Maçı EXXEN TV 8,5 CANLI İZLE 27.10.2022 | 16:36
UEFA Konferans Ligi Grubu 6. hafta maçında Başakşehir, İskoçya temsilcisi Hearts'ı konuk edecek. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, kazanmak ve gruptan çıkmak istiyor. Müsabakada Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Goga Kikacheishvili görev yapacak. Saat 18:30'da başlayacak olan Başakşehir - Hearts maçını CANLI olarak https://www.exxen.com/tr adresinden Exxen'e üye olarak veya televizyonunuzdan TV 8,5 kanalından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.