Video Spor Başakşehir - Hearts Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE
Başakşehir - Hearts Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE

Başakşehir - Hearts Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE

03.11.2022 | 16:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rennes - AEK Maçı CANLI İZLE EXXEN 02:17
Rennes - AEK Maçı CANLI İZLE EXXEN 03.11.2022 | 16:23
Slavia Prag - Sivasspor Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE 02:34
Slavia Prag - Sivasspor Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE 03.11.2022 | 16:27
Başakşehir - Hearts Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE 02:53
Başakşehir - Hearts Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE 03.11.2022 | 16:26
Dinamo Kiev - Fenerbahçe Maçı CANLI İZLE EXXEN 01:14
Dinamo Kiev - Fenerbahçe Maçı CANLI İZLE EXXEN 03.11.2022 | 16:22
Trabzonspor - Ferencvaros Maçı CANLI İZLE EXXEN 04:45
Trabzonspor - Ferencvaros Maçı CANLI İZLE EXXEN 03.11.2022 | 16:20
Benfica’dan son dakika liderlik mucizesi! Saha içinde görülmemiş sevinç | Video 00:26
Benfica'dan son dakika liderlik mucizesi! Saha içinde görülmemiş sevinç | Video 03.11.2022 | 15:36
Kante, Fenerbahçe yerine Beşiktaş’ı seçti | Video 00:25
Kante, Fenerbahçe yerine Beşiktaş'ı seçti | Video 03.11.2022 | 09:11
Jorge Jesus: Avrupa Ligi’ni kazanamayacağımızı biliyoruz | Video 11:09
Jorge Jesus: "Avrupa Ligi’ni kazanamayacağımızı biliyoruz" | Video 31.10.2022 | 00:54
İstanbulspor 2-5 Fenerbahçe MAÇ SONU | Altay Bayındır: Hocamız bize sahip çıkıyor | Video 03:25
İstanbulspor 2-5 Fenerbahçe MAÇ SONU | Altay Bayındır: "Hocamız bize sahip çıkıyor" | Video 30.10.2022 | 22:53
Beşiktaş 5-2 Ümraniyespor MAÇ SONU | Şenol Güneş: Oyun olarak arzu ettiğim takım bu değil | Video 12:00
Beşiktaş 5-2 Ümraniyespor MAÇ SONU | Şenol Güneş: "Oyun olarak arzu ettiğim takım bu değil" | Video 30.10.2022 | 21:37
İstanbulspor - Fenerbahçe CANLI İZLE | İLK 11’LER 01:37
İstanbulspor - Fenerbahçe CANLI İZLE | İLK 11'LER 30.10.2022 | 09:47
Beşiktaş - Ümraniyespor CANLI İZLE | İLK 11’LER 01:35
Beşiktaş - Ümraniyespor CANLI İZLE | İLK 11'LER 30.10.2022 | 09:46
Beşiktaş’ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen başladı! İmza töreni tamamlandı | Video 01:01:22
Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen başladı! İmza töreni tamamlandı | Video 28.10.2022 | 12:59
Şenol Güneş yeniden Beşiktaş’ta! İşte ilk sözleri Keyif alıp keyif vermek istiyoruz 08:02
Şenol Güneş yeniden Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri "Keyif alıp keyif vermek istiyoruz" 28.10.2022 | 12:56
Şenol Güneş yeniden Beşiktaş’ta! İşte ilk sözleri Keyif alıp keyif vermek istiyoruz | Video 08:02
Şenol Güneş yeniden Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri "Keyif alıp keyif vermek istiyoruz" | Video 28.10.2022 | 11:20
Fenerbahçe 3-3 Rennes MAÇ SONU | Jorge Jesus: Altay’a gösterilen tepki, bana gösterilmiş tepkidir | Video 04:45
Fenerbahçe 3-3 Rennes MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Altay'a gösterilen tepki, bana gösterilmiş tepkidir" | Video 28.10.2022 | 09:23
Jorge Jesus, Rennes maçının ardından açıklamalarda bulundu | Video 10:06
Jorge Jesus, Rennes maçının ardından açıklamalarda bulundu | Video 28.10.2022 | 00:48
Jorge Jesus, Rennes maçının ardından açıklamalarda bulundu | Video 04:45
Jorge Jesus, Rennes maçının ardından açıklamalarda bulundu | Video 28.10.2022 | 00:25
Sivasspor - Cluj UEFA Konferans Ligi Maçı EXXEN TV 8,5 CANLI İZLE 00:16
Sivasspor - Cluj UEFA Konferans Ligi Maçı EXXEN TV 8,5 CANLI İZLE 27.10.2022 | 16:36
Fiorentina - Başakşehir UEFA Konferans Ligi Maçı EXXEN TV 8,5 CANLI İZLE 00:16
Fiorentina - Başakşehir UEFA Konferans Ligi Maçı EXXEN TV 8,5 CANLI İZLE 27.10.2022 | 16:36

UEFA Konferans Ligi Grubu 6. hafta maçında Başakşehir, İskoçya temsilcisi Hearts'ı konuk edecek. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, kazanmak ve gruptan çıkmak istiyor. Müsabakada Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Goga Kikacheishvili görev yapacak. Saat 18:30'da başlayacak olan Başakşehir - Hearts maçını CANLI olarak https://www.exxen.com/tr adresinden Exxen'e üye olarak veya televizyonunuzdan TV 8,5 kanalından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA