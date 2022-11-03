Başakşehir - Hearts Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE

UEFA Konferans Ligi Grubu 6. hafta maçında Başakşehir, İskoçya temsilcisi Hearts'ı konuk edecek. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, kazanmak ve gruptan çıkmak istiyor. Müsabakada Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Goga Kikacheishvili görev yapacak. Saat 18:30'da başlayacak olan Başakşehir - Hearts maçını CANLI olarak https://www.exxen.com/tr adresinden Exxen'e üye olarak veya televizyonunuzdan TV 8,5 kanalından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.