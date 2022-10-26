Basın toplantısında İrfan Can'dan Jesus'a gülümseten soru "Yarın rotasyon düşünüyor mu?" | Video

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci’nin basın mensuplarının arasına oturup sorduğu "Yarın rotasyona gitmeyi düşünüyor mu?" sorusuna teknik direktör Jorge Jesus, "Bu oyuncularım bana karşı ne kadar açık olduğunun göstergesi. Aramızda daha önce planladığımız bire şey değildi. İdmanlarda maçtaki kimin oynayacağı, nasıl oynadığımız belli oluyor. O bu soruyu sorarken biliyor ki yine rotasyon olacak" diye cevap verdi.