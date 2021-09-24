Bosna'da olay! Taraftarlar sahaya indi, hakemi linç etmek istedi | Video

Bosna Hersek liginde skandal bir olay yaşandı. Velez Mostar - Borac Banja Luka arasında oynanan maçta yaşananlar geceye damga vurdu. Ev sahibi Velez Mostar'ın Borac takımına 2-0 yenilmesinin ardından hakemin hareketleri taraftarları sinirlendirdi ve yüzlerce taraftar sahaya indi ve hakemleri linç etmeye çalıştı.