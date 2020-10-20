Canlı yayında Dorukhan-Ozan açıklaması! "Transfer döneminde..."

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Artı Futbol programında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, "Transfer döneminde Dorukhan - Ozan takası direkten döndü." ifadelerini kullandı.