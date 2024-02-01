Video Spor Dursun Özbek: "Galatasaray için en iyi transferleri yapmanın peşindeyiz" | Video
Dursun Özbek:

Dursun Özbek: "Galatasaray için en iyi transferleri yapmanın peşindeyiz" | Video

01.02.2024 | 08:37

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferle ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Galatasaray için en iyi transferleri yapmanın peşindeyiz" dedi. Özbek, bazı futbolcuları da tekliflerin olduğunu ama net biten bir şeyin olmadığını söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen GSStore 2024 relansman gecesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lansmanda emeği geçenlere teşekkür eden Özbek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu organizasyonla taraftarlarımızın beğenisine sunuyoruz. Taraftarlarımızın mağazalara ilgisi çok büyük. Bu lansmandan sonra ilginin artacağını düşünüyorum. Mağazacılıkta satışlarımızdan rekor kırdığımız bir sene. Bundan sonra daha da artacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Transferlerle ilgili konuşan Başkan Özbek, "Bugün Florya'daydım. Çok güzel bir ekibimiz var. Scout ekibimiz, Erdem Bey, hoca ve Ayhan Bey'in yoğun bir çalışması var. Galatasaray için en iyisini yapmak üzere çalışmaya devam ediyorlar. İnşallah Galatasaray için en iyi transferleri yapmanın peşindeyiz" şeklinde konuştu.

"TARAFTARLARIMIZDAN RİCA EDİYORUM, FUTBOLCULARIMIZI SAHADA DESTEKLESİNLER"
Takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu'na son oynan Gaziantep FK maçında taraftarların tepkisinin hatırlatılması üzerine Dursun Özbek, "Olmaması gereken bir şey. Kerem bizim kaptanımız. Galatasaray'ın geleceği olan bir sporcumuz. Taraftarlarımızdan rica ediyorum, futbolcularımızı sahada desteklesinler. Bu tip hareketlerle oyuncumuzun performansını etkileyecek bir şey yapmasınlar. Çünkü Kerem bizim her zaman en önemli oyuncumuz olmuştur. Aynı zamanda kaptanımız. Hiçbir oyuncumuzu benzer şekilde sahadaki performansına bağlı olarak bu tip hareketlerde bulunmamalarını rica ediyorum. Oyuncular sahada en iyisini vermeye çalışıyor. Geçen sene de bunu kanıtladık. Kerem de bu manada çok önemli oyuncularımızdan bir tanesiydi. Büyük emek veriyor. Bu emeğe de saygı duyulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"SACHA BOEY İLE GURUR DUYMAMIZ LAZIM"
Fransız futbolcu Sacha Boey'un Alman ekibi Bayern Münih'e transferini değerlendiren Başkan Özbek, "Sacha Boey'un satışıyla Türkiye'den dışarıya oyuncu satışı açısından rekor satış oldu. Bu rekor satışın mimarları var. Bu oyuncuyu Galatasaray'a kazandıran Burak Elmas döneminde geldi, Fatih hoca zamanında oynadı. Okan hoca döneminde performansının zirvesine çıktı. Onlara teşekkür gönderiyorum. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür gönderiyorum. Sacha Boey geçen sene şampiyonlukta büyük rolü olan bir oyuncuydu. Bu sene de Bayern Münih gibi çok önemli bir takıma gitti. Onunla gurur duymamız lazım. Ayrıca bu transferin yapılmasında da çok önemli faktörler var. Erden Bey ile beraber sabah 4'lere kadar çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür gönderiyorum. İlmik ilmik dokunmuş güzel bir satış oldu. Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaray'ın Finansal Fair Play çerçevesinde buna ihtiyacı vardı. UEFA'dan bir inceleme gelmemesi için buna çok dikkat ediyoruz. Bu satış Galatasaray için önemliydi. Transferde de aynı dikkati gösteriyoruz" açıklamasında bulundu.

"ŞU ANDA BAZI OYUNCULARIMIZA TEKLİF VAR AMA NET BİTMİŞ BİR ŞEY YOK"
Başka futbolcularına teklif olup, olmamasının sorulması üzerine Dursun Özbek, "Şu anda bazı oyuncularımıza teklif var ama satış bedeli konusunda çalışmalarımız sürüyor. Net olarak bitmiş bir şey yok" diye cevap verdi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda karşılaşacakları Çekya ekibi Sparta Prag maçlarını da değerlendiren Özbek, "Galatasaray'ın alışık olduğu bir kupa. Daha önce kazandığı bir kupa. Avrupa, Galatasaray'ın için çok önemli, Türkiye için çok önemli. Galatasaray başarılara imza atmış, tarih yazmış bir takım. Bu sene de aynı başarıyı göstermek işin elinden geleni yapacaktır. Taraftarlarımızın desteği, camiamızın desteği bu konuda çok önemli. Biz de sabırsızlıklar Sparta Prag'ı İstanbul'da bekliyoruz.

Sarı-kırmızılıların başkanı son olarak Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in transferiyle ilgili bir gelişme olmadığını söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dursun Özbek: Galatasaray için en iyi transferleri yapmanın peşindeyiz | Video 06:56
Dursun Özbek: "Galatasaray için en iyi transferleri yapmanın peşindeyiz" | Video 01.02.2024 | 08:37
Barış Alper Yılmaz: Galatasaray’a layık olmaya çalışıyorum | Video 02:41
Barış Alper Yılmaz: "Galatasaray’a layık olmaya çalışıyorum" | Video 30.01.2024 | 06:33
Okan Buruk’tan flaş transfer açıklaması Cuma gününe kadar... | Video 13:05
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması "Cuma gününe kadar..." | Video 30.01.2024 | 06:03
Nicolas Anelka: Benim için Ümraniyespor CEO’su olmak büyük hedefti | Video 15:45
Nicolas Anelka: "Benim için Ümraniyespor CEO’su olmak büyük hedefti" | Video 26.01.2024 | 12:40
Kerem Aktürkoğlu: Ben takımım için sahaya çıkıyorum | Video 05:28
Kerem Aktürkoğlu: "Ben takımım için sahaya çıkıyorum" | Video 26.01.2024 | 08:45
İsmail Kartal’dan Çağlar Sövüncü ve transfer açıklaması | Video 08:23
İsmail Kartal'dan Çağlar Sövüncü ve transfer açıklaması | Video 25.01.2024 | 08:41
Dursun Özbek: Bütün oyuncularımızın tüm ödemeleri yapılmıştır | Video 07:33
Dursun Özbek: "Bütün oyuncularımızın tüm ödemeleri yapılmıştır" | Video 24.01.2024 | 15:26
Feyyaz Uçar: Transferlerin gecikmesinin sebebi sözleşmelerinden kurtulamadığımız oyuncular | Video 12:28
Feyyaz Uçar: "Transferlerin gecikmesinin sebebi sözleşmelerinden kurtulamadığımız oyuncular" | Video 24.01.2024 | 08:41
Pendikspor 4-0 Beşiktaş MAÇ SONU | Fernando Santos: Utanç verici | Video 06:47
Pendikspor 4-0 Beşiktaş MAÇ SONU | Fernando Santos: "Utanç verici" | Video 21.01.2024 | 09:00
Kerem Demirbay: Kendimi övmeyi sevmem, bu benim işim | Video 01:51
Kerem Demirbay: "Kendimi övmeyi sevmem, bu benim işim" | Video 19.01.2024 | 08:41
Futbolcular, ligin ikinci yarısının başlamasını çamurda sevinerek kutladı | Video 00:22
Futbolcular, ligin ikinci yarısının başlamasını çamurda sevinerek kutladı | Video 18.01.2024 | 12:23
Mauro Icardi, İstanbul’a geldi | Video 00:45
Mauro Icardi, İstanbul'a geldi | Video 18.01.2024 | 06:08
İsmail Kartal’dan forvet transferi açıklaması | Video 07:14
İsmail Kartal'dan forvet transferi açıklaması | Video 18.01.2024 | 06:08
GOL | Adana Demirspor 2-2 24 Erzincanspor 00:55
GOL | Adana Demirspor 2-2 24 Erzincanspor 17.01.2024 | 23:51
GOL | Adana Demirspor 1-2 24 Erzincanspor 00:51
GOL | Adana Demirspor 1-2 24 Erzincanspor 17.01.2024 | 23:51
GOL | Adana Demirspor 0-2 24 Erzincanspor 01:20
GOL | Adana Demirspor 0-2 24 Erzincanspor 17.01.2024 | 23:50
GOL | Adana Demirspor 0-1 24 Erzincanspor 01:07
GOL | Adana Demirspor 0-1 24 Erzincanspor 17.01.2024 | 23:50
GOL | Fenerbahçe 6-0 Adanaspor 01:29
GOL | Fenerbahçe 6-0 Adanaspor 17.01.2024 | 23:47
Mauro Icardi, İstanbul’a geldi 00:45
Mauro Icardi, İstanbul'a geldi 17.01.2024 | 23:02
GOL | Fenerbahçe 4-0 Adanaspor 00:47
GOL | Fenerbahçe 4-0 Adanaspor 17.01.2024 | 22:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA