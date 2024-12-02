Video Spor Dursun Özbek: "Hakem kendisine söyleneni yaptı" | Video
Dursun Özbek:

Dursun Özbek: "Hakem kendisine söyleneni yaptı" | Video

02.12.2024 | 10:26

2-2 sonuçlanan Eyüpspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Hakeme bir şey söylemiyorum çünkü o kendisine söyleneni yaptı, görevini yaptı. Buradan MHK başkanına sesleniyorum; bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı bizim bütün maçlarımıza vermenizi istiyorum. Geçmişte söylenen bir söz vardır; 'Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun' diye. Bu akşam da bir örneğini seyrettik" dedi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Maçtaki hakem yönetimini eleştiren Dursun Özbek, "Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Buradan Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Aynı zamanda sayın federasyon başkanını, MHK başkanını, hepsini tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun hazırlanmış ve bunu gayet de güzel oynadılar. Hakeme bir şey söylemiyorum çünkü o kendisine söyleneni yaptı, görevini yaptı. Buradan MHK başkanına sesleniyorum; bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı bizim bütün maçlarımıza vermenizi istiyorum. Geçmişte söylenen bir söz vardır; 'Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun' diye. Bu akşam da bir örneğini seyrettik. Sayın federasyon başkanı geçmişte bunu ifade etti. Hocamızın bir sözü üzerine 'Bak görür müsünüz bu hakemi bir daha veriyor muyum, vermiyor muyum' diye söyledi. İnadına bu akşam verdi. Bütün konuşmalarında Galatasaray var. Biz, gerçekten bu akşam anladık ki federasyonu da, rakiplerimizi de hepsini yenmek zorundayız. Buradan bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma, hocama, takımdaki oyuncularıma, hepsine sesleniyorum. Biz eğer hedefe gideceksek federasyonu da yeneceğiz, MHK'yı da yeneceğiz, rakiplerimizi de yeneceğiz. Başka çaremiz yok. Tekrar ediyorum, bu hakemi, Oğuzhan Çakır'ı bundan sonraki bütün maçlarımıza vereceksiniz. Ben ve arkadaşlarım, oyuncularım, hocam, hepinizi yenmek üzere hazırlanıyoruz. Bu akşam bunu anladık. Sayın federasyon başkanı söylediğini yaptı. Televizyona çıkıyor Galatasaray konuşuyor, sağda solda, yalılarda Galatasaray konuşuluyor. Galatasaray'a diş geçiremezseniz, ne yaparsanız yapın. Hodri meydan diyorum; bir dahaki hakeme de Oğuzhan Çakır'ı istiyorum. Galatasaray ne yapmış size? Galatasaray bu ülkenin bir değeridir, hiç kimse Galatasaray'la uğraşmaya kalkmasın. Ey MHK, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır'ı ver, yoksa başka şeyler konuşacağım" sözlerini sarf etti.

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