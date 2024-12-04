Dursun Özbek'ten A Spor ekranlarında çarpıcı sözler! TFF ve MHK'yi bombaladı...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek A Spor'da Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu. Özbek, "Sayın Hacıosmanoğlu'nun anlattıkları çerçevesinde ona güvendik ve oy verdik. Her yerde böyledir, seçimle gelenler bir şeyler anlatır ve siz de oy verirsiniz. Uygulamaya geçtiğinde tersini yapıyorsa, eleştirirsiniz. Galatasaray'ın artık TFF'ye güveni kalmadı." dedi.
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