Fenerbahçe AEK maçı öncesi Jorge Jesus'tan flaş açıklama "Riskli bir maç olabilir" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:58
00:51
Eintracht Frankfurt - Tottenham ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 04.10.2022 | 20:10
00:51
Inter - Barcelona ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 04.10.2022 | 20:10
00:51
Porto - Bayer Leverkusen ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 04.10.2022 | 20:10
00:51
Club Brugge - Atletico Madrid ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 04.10.2022 | 20:10
00:51
Ajax - Napoli ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 04.10.2022 | 20:10
00:51
Liverpool - Glasgow Rangers ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 04.10.2022 | 20:10
00:51
Marsilya - Sporting Lizbon ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 04.10.2022 | 20:10
00:51
Bayern Münih - Viktoria Plzen ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 04.10.2022 | 19:57
01:07
04:58
01:46
08:02
00:28
01:54
02:00
04:36
Faroe Adaları - Türkiye maçı CANLI İZLE TRT | Video 25.09.2022 | 10:43
04:22
03:25
12:30
Dursun Özbek: "Mayıslar Galatasaray’ındır" | Video 21.09.2022 | 16:05
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın karşılaşacakları AEK Larnaca maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.Kritik müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus ve futbolculardan İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. İki takım için de zor bir karşılaşma olacağını belirten Portekizli çalıştırıcı, "AEK Larnaca çok tanınmayan bir ekip ama biz taraftarlarımızla beraber etkili olacağız." dedi.