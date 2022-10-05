Fenerbahçe AEK maçı öncesi Jorge Jesus'tan flaş açıklama "Riskli bir maç olabilir" | Video

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın karşılaşacakları AEK Larnaca maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.Kritik müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus ve futbolculardan İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. İki takım için de zor bir karşılaşma olacağını belirten Portekizli çalıştırıcı, "AEK Larnaca çok tanınmayan bir ekip ama biz taraftarlarımızla beraber etkili olacağız." dedi.