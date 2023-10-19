Galatasaray antrenmanında Okan Buruk'un doğum günü kutlandı | Video
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında evinde Beşiktaş ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde bugün 50. yaşına giren Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı.
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