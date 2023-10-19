Video Spor Galatasaray antrenmanında Okan Buruk'un doğum günü kutlandı | Video
Galatasaray antrenmanında Okan Buruk'un doğum günü kutlandı | Video

Galatasaray antrenmanında Okan Buruk'un doğum günü kutlandı | Video

19.10.2023 | 15:44

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında evinde Beşiktaş ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde bugün 50. yaşına giren Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tesisleri ziyaret ederek tecrübeli çalıştırıcının doğum gününü kutladı. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Galatasaray antrenmanında Okan Buruk’un doğum günü kutlandı | Video 03:52
Galatasaray antrenmanında Okan Buruk'un doğum günü kutlandı | Video 19.10.2023 | 15:44
Red Bull Sporcusu Aidan Heslop’tan, Rumkale’de etkileyici dalış | Video 01:17
Red Bull Sporcusu Aidan Heslop’tan, Rumkale’de etkileyici dalış | Video 18.10.2023 | 12:11
Şahika Ercümen: “Dünya rekoru ile 100. yılımızı kutlamak paha biçilemez” | Video 04:28
Şahika Ercümen: “Dünya rekoru ile 100. yılımızı kutlamak paha biçilemez” | Video 17.10.2023 | 12:52
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Fethiye-Marmaris etap birincisi Philipsen oldu 04:35
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etap birincisi Philipsen oldu 11.10.2023 | 18:43
Türkiye ve İtalya’nın ortak düzenleyeceği EURO 2032’nin tanıtım filmi! | Video 02:51
Türkiye ve İtalya'nın ortak düzenleyeceği EURO 2032'nin tanıtım filmi! | Video 10.10.2023 | 13:37
İsmail Yüksek: Bu sezon şampiyonluk istiyoruz | Video 04:37
İsmail Yüksek: "Bu sezon şampiyonluk istiyoruz" | Video 09.10.2023 | 08:51
Antalyaspor 0-2 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: Hedef şampiyonluk 03:02
Antalyaspor 0-2 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: "Hedef şampiyonluk" 08.10.2023 | 08:51
Beşiktaş’ta Şenol Güneş istifa etti! Yönetim, seçime gidiyor | Video 02:54
Beşiktaş'ta Şenol Güneş istifa etti! Yönetim, seçime gidiyor | Video 06.10.2023 | 12:09
Dursun Özbek’ten, Ali Koç’a FETÖ cevabı | Video 15:59
Dursun Özbek'ten, Ali Koç'a "FETÖ" cevabı | Video 05.10.2023 | 13:59
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Gaziantep maçından sonra milli ara bence bize çok iyi gelecek | Video 04:18
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "Gaziantep maçından sonra milli ara bence bize çok iyi gelecek" | Video 03.10.2023 | 08:57
Galatasaray 2-1 Ankaragücü | Okan Buruk: Galatasaray her maçı kazanmak için oynar | Video 13:09
Galatasaray 2-1 Ankaragücü | Okan Buruk: "Galatasaray her maçı kazanmak için oynar" | Video 01.10.2023 | 08:49
Minik Zayn Sofuoğlu’dan sıra dışı yeni video! Sınır tanımıyor: 20 metrelik tıra üç aracı böyle yükledi... 01:25
Minik Zayn Sofuoğlu'dan sıra dışı yeni video! Sınır tanımıyor: 20 metrelik tıra üç aracı böyle yükledi... 30.09.2023 | 12:08
Fenerbahçe 4-0 Başakşehir MAÇ SONU | Dijku: Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü | Video 05:13
Fenerbahçe 4-0 Başakşehir MAÇ SONU | Dijku: "Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü" | Video 29.09.2023 | 08:51
Ahmet Nur Çebi: Takım mağlubiyet aldı diye Beşiktaş başkanlığından vazgeçmem | Video 08:50
Ahmet Nur Çebi: "Takım mağlubiyet aldı diye Beşiktaş başkanlığından vazgeçmem" | Video 28.09.2023 | 14:07
Adana Demirspor 4-2 Beşiktaş | Patrick Kluivert: Bütün oyuncular sahaya yüreğiyle çıktı | Video 07:20
Adana Demirspor 4-2 Beşiktaş | Patrick Kluivert: "Bütün oyuncular sahaya yüreğiyle çıktı" | Video 28.09.2023 | 09:43
Erman Toroğlu: Beşiktaş’ı ne hale getirdiniz! 00:59
Erman Toroğlu: Beşiktaş'ı ne hale getirdiniz! 28.09.2023 | 08:52
Okan Buruk: Icardi ve Kerem’in verdiği penaltı kararının yanındayım | Video 11:51
Okan Buruk: "Icardi ve Kerem'in verdiği penaltı kararının yanındayım" | Video 27.09.2023 | 08:50
Dünya şampiyonu Mete Gazoz, Bayrampaşa’da Togg’la tur attı | Video 05:39
Dünya şampiyonu Mete Gazoz, Bayrampaşa'da Togg'la tur attı | Video 26.09.2023 | 12:51
Eski Fenerbahçeli Lugano, telefonunu çalan hırsızı suçüstü yakaladı | Video 01:13
Eski Fenerbahçeli Lugano, telefonunu çalan hırsızı suçüstü yakaladı | Video 26.09.2023 | 12:31
2024 Paris Olimpiyatları’na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları, Türkiye’ye döndü | Video 09:03
2024 Paris Olimpiyatları’na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları, Türkiye’ye döndü | Video 26.09.2023 | 08:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA