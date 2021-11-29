Video Spor Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı

29.11.2021 | 15:29

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Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı.

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