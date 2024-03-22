Galatasaray Fenerbahçe SÜPER KUPA MAÇI ertelenecek mi? Fenerbahçe'nin başvurusuna Galatasaray'dan yanıt | Video
Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlarının karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçı Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak. Tarihi ve yeri açıklanan maçla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, maçın tarihine ilişkin TFF'ye resmi bir başvuruda bulundu. Peki; Süper Kupa finali ne zaman, ertelenecek mi, Galatasaray Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? İşte, ayrıntılar...
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