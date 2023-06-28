Galatasaray Icardi için PSG ile pazarlıklara başladı | Video

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarına ara vermeden başladı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu bu yönden güçlendirmek istiyor. Gruplara kalmak için 3 eleme maçı oynayacak olan Aslan, ilk olarak golcü transferini bitirmenin peşinde. Bu doğrultuda ana hedefi Mauro Icardi olan Galatasaray'ın PSG ile masaya oturması bekleniyor.