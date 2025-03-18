Galatasaray Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri tanıtıldı | Video
Galatasaray Spor Kulübü'nün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, basın mensuplarına tanıtıldı.
Galatasaray Spor Kulübü'nün futbol faaliyetlerini sürdüreceği yeni evi olan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, basın mensuplarına tanıtıldı. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, yapımı tamamlanan tesis hakkında basın mensuplarına bilgilendirme yaptı. Yapılan tesis turunda futbolcuların konakladığı odalar, antrenman, çalışma ve dinlenme alanları, fitness salonu ve soyunma odası tanıtıldı.
Daha sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve Teknik Direktör Okan Buruk, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.
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