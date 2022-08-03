Galatasaray'a dünya yıldızı! Golcü oyuncunun transferinde sona gelindi | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:53
05:57
01:49
04:54
Evander Galatasaray'a geliyor mu? Savaş Çorlu canlı yayında açıkladı | Video 31.07.2022 | 10:27
11:49
Süper Kupa Trabzonspor'un! Abdullah Avcı: “İlk hedefimize ulaştık” | Video 31.07.2022 | 08:57
08:34
Trabzonspor 4-0 Sivasspor (Süper Kupa - Maç Özeti) 30.07.2022 | 23:31
02:21
GOL | Trabzonspor 4-0 Sivasspor 30.07.2022 | 22:45
01:14
GOL | Trabzonspor 3-0 Sivasspor 30.07.2022 | 22:45
01:24
Trabzonspor, Süper Kupa'da farkı 2'ye çıkardı 30.07.2022 | 22:06
01:36
Trabzonspor, Süper Kupa'da Cornelius'un golüyle ile öne geçti 30.07.2022 | 21:36
01:42
01:42
01:09
GOL | Konyaspor 2-0 Bate Borisov 28.07.2022 | 23:19
01:17
GOL | Konyaspor 1-0 Bate Borisov 28.07.2022 | 23:18
00:30
01:00
Beşiktaş aradığı sol beki İsveç'te buldu | Video 28.07.2022 | 13:34
01:05
04:50
06:23
00:37
Galatasaray Salernitana HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE LİNK 27.07.2022 | 15:20
Okan Buruk'la son hazırlık maçında Fiorentina'yı yenen Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosuna son olarak Midtsjö'yu katan Cimbom'da gözler yeni golcü transferine çevrildi. Yeni bir hamle yapmak isteyen yönetim, dünya yıldızı olan golcü futbolcuyla anlaşmaya yakın. Yeni transfer teklifinin detayları belli oldu.
Okan Buruk'la son hazırlık maçında Fiorentina'yı yenen Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosuna son olarak Midtsjö'yu katan Cimbom'da gözler yeni golcü transferine çevrildi. Yeni bir hamle yapmak isteyen yönetim, dünya yıldızı olan golcü futbolcuyla anlaşmaya yakın. Yeni transfer teklifinin detayları belli oldu.