Video Spor Galatasaray'a dünya yıldızı! Golcü oyuncunun transferinde sona gelindi | Video
Galatasaray'a dünya yıldızı! Golcü oyuncunun transferinde sona gelindi | Video

Galatasaray'a dünya yıldızı! Golcü oyuncunun transferinde sona gelindi | Video

03.08.2022 | 10:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Kasapoğlu ile Bakan Nebati, TFF ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldi | Video 03:53
Bakan Kasapoğlu ile Bakan Nebati, TFF ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldi | Video 03.08.2022 | 12:52
Galatasaray’a dünya yıldızı! Golcü oyuncunun transferinde sona gelindi | Video 05:57
Galatasaray'a dünya yıldızı! Golcü oyuncunun transferinde sona gelindi | Video 03.08.2022 | 10:36
Beşiktaş’ın eski yıldızı Manuel Fernandes eğlence mekanı çıkışı gazeteciye saldırdı! İşte o anlar | Video 01:49
Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes eğlence mekanı çıkışı gazeteciye saldırdı! İşte o anlar | Video 01.08.2022 | 09:30
Evander Galatasaray’a geliyor mu? Savaş Çorlu canlı yayında açıkladı | Video 04:54
Evander Galatasaray'a geliyor mu? Savaş Çorlu canlı yayında açıkladı | Video 31.07.2022 | 10:27
Süper Kupa Trabzonspor’un! Abdullah Avcı: “İlk hedefimize ulaştık” | Video 11:49
Süper Kupa Trabzonspor'un! Abdullah Avcı: “İlk hedefimize ulaştık” | Video 31.07.2022 | 08:57
Trabzonspor 4-0 Sivasspor Süper Kupa - Maç Özeti 08:34
Trabzonspor 4-0 Sivasspor (Süper Kupa - Maç Özeti) 30.07.2022 | 23:31
GOL | Trabzonspor 4-0 Sivasspor 02:21
GOL | Trabzonspor 4-0 Sivasspor 30.07.2022 | 22:45
GOL | Trabzonspor 3-0 Sivasspor 01:14
GOL | Trabzonspor 3-0 Sivasspor 30.07.2022 | 22:45
Trabzonspor, Süper Kupa’da farkı 2’ye çıkardı 01:24
Trabzonspor, Süper Kupa'da farkı 2'ye çıkardı 30.07.2022 | 22:06
Trabzonspor, Süper Kupa’da Cornelius’un golüyle ile öne geçti 01:36
Trabzonspor, Süper Kupa'da Cornelius'un golüyle ile öne geçti 30.07.2022 | 21:36
Trabzonspor - Sivasspor Maçı İzle! ATV CANLI YAYIN Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa Final Maçı izle | Video 01:42
Trabzonspor - Sivasspor Maçı İzle! ATV CANLI YAYIN Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa Final Maçı izle | Video 30.07.2022 | 17:13
Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle! ATV ile Süper Kupa finali Trabzonspor Sivasspor maçı canlı yayın izle | Video 01:42
Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle! ATV ile Süper Kupa finali Trabzonspor Sivasspor maçı canlı yayın izle | Video 30.07.2022 | 12:27
GOL | Konyaspor 2-0 Bate Borisov 01:09
GOL | Konyaspor 2-0 Bate Borisov 28.07.2022 | 23:19
GOL | Konyaspor 1-0 Bate Borisov 01:17
GOL | Konyaspor 1-0 Bate Borisov 28.07.2022 | 23:18
Kadıköy’de Dinamo Kiev’in golü sonrası Vladimir Putin lehine tezahürat yapıldı | Video 00:30
Kadıköy'de Dinamo Kiev'in golü sonrası "Vladimir Putin" lehine tezahürat yapıldı | Video 28.07.2022 | 13:38
Beşiktaş aradığı sol beki İsveç’te buldu | Video 01:00
Beşiktaş aradığı sol beki İsveç'te buldu | Video 28.07.2022 | 13:34
Trabzonspor Süper Kupa’ya odaklandı! Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçı ATV’de yayınlanacak | Video 01:05
Trabzonspor Süper Kupa'ya odaklandı! Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçı ATV'de yayınlanacak | Video 28.07.2022 | 13:34
Galatasaray Salernitana MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ | Okan Buruk’tan flaş 10 numara transferi açıklaması | Video 04:50
Galatasaray Salernitana MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ | Okan Buruk'tan flaş 10 numara transferi açıklaması | Video 28.07.2022 | 13:30
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti 14 yıla çıktı! Fenerbahçe 1-2 Dinamo Kiev MAÇ ÖZETİ | Video 06:23
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 14 yıla çıktı! Fenerbahçe 1-2 Dinamo Kiev MAÇ ÖZETİ | Video 28.07.2022 | 13:28
Galatasaray Salernitana HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE LİNK 00:37
Galatasaray Salernitana HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE LİNK 27.07.2022 | 15:20

Okan Buruk'la son hazırlık maçında Fiorentina'yı yenen Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosuna son olarak Midtsjö'yu katan Cimbom'da gözler yeni golcü transferine çevrildi. Yeni bir hamle yapmak isteyen yönetim, dünya yıldızı olan golcü futbolcuyla anlaşmaya yakın. Yeni transfer teklifinin detayları belli oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Okan Buruk'la son hazırlık maçında Fiorentina'yı yenen Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosuna son olarak Midtsjö'yu katan Cimbom'da gözler yeni golcü transferine çevrildi. Yeni bir hamle yapmak isteyen yönetim, dünya yıldızı olan golcü futbolcuyla anlaşmaya yakın. Yeni transfer teklifinin detayları belli oldu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA