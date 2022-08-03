Galatasaray'a dünya yıldızı! Golcü oyuncunun transferinde sona gelindi | Video

Okan Buruk'la son hazırlık maçında Fiorentina'yı yenen Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosuna son olarak Midtsjö'yu katan Cimbom'da gözler yeni golcü transferine çevrildi. Yeni bir hamle yapmak isteyen yönetim, dünya yıldızı olan golcü futbolcuyla anlaşmaya yakın. Yeni transfer teklifinin detayları belli oldu.

Okan Buruk'la son hazırlık maçında Fiorentina'yı yenen Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosuna son olarak Midtsjö'yu katan Cimbom'da gözler yeni golcü transferine çevrildi. Yeni bir hamle yapmak isteyen yönetim, dünya yıldızı olan golcü futbolcuyla anlaşmaya yakın. Yeni transfer teklifinin detayları belli oldu.