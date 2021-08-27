Galatasaray'ın gruptan çıkma şansı ne? Olympiakos yöneticisinden Fenerbahçe iddiası...

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Galatasaray, Lazio, L. Moskova ve Marsilya ile aynı grupta yer alırken Fenerbahçe ise Olympiakos, Frankfurt ve Royal Antwerp yer aldı. Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, kura çekimini Haliç'te yerinde izledi. İşte Mehmet Özcan'ın izlenimleri...