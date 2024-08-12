Gaziantep'te hakeme sahanın ortasında direkli dayak kamerada
Gaziantep’te belediye tarafından düzenlenen köyler arası turnuvada maç sonrasında hakemler yenilen takımın oyuncu ve taraftarlarının saldırısına uğradı. Hakeme bayrak direğiyle saldırıp tekme tokat döven saldırganlar hakkında soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
Gaziantep'te hakeme sahanın ortasında direkli dayak kamerada 12.08.2024 | 11:56
01:23
Gaziantep'te hakeme bayrak direği ile saldırı kamerada! 12.08.2024 | 10:57
22:52
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan sarı kart açıklaması! 11.08.2024 | 09:42
02:46
Milli tekvandocular Konya’dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na uğurlandı 04.08.2024 | 10:44
01:06
05:13
Galatasaray 0 - 5 Beşiktaş | MAÇ ÖZETİ GOLLER 04.08.2024 | 09:05
16:29
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 (geniş özeti) 04.08.2024 | 01:06
10:05
Ali Koç: "TFF'den beklentimiz, doğru bildikleri yolda ilerlemesi" | Video 01.08.2024 | 13:55
03:41
06:45
Jose Mourinho: "İyi bir takıma karşı kazandık" | Video 31.07.2024 | 08:55
03:07
Okay Yokuşlu, imza için Trabzon'da | Video 31.07.2024 | 08:56
02:58
07:38
02:31
Eda Erdem Dündar: "Grubumuz zorlu ama biz hazırız" | Video 26.07.2024 | 12:30
03:24
Başkan Erdoğan, Başakşehir takımını soyunma odasında tebrik etti | Video 26.07.2024 | 08:42
08:09
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü En-Nesyri İstanbul'da | Video 24.07.2024 | 16:25
00:47
Heyecan dorukta! Dev maça saatler kaldı: Fenerbahçe, İsviçre sahnesinde 23.07.2024 | 18:29
02:31
Fenerbahçe - Lugano maçı yarın 21:30'da 22.07.2024 | 12:19
05:30
Fethiye'de Galatasaray şampiyonluk gecesi düzenledi | Video 21.07.2024 | 08:40
01:09
Fenerbahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi 17.07.2024 | 09:27