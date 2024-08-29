Video Spor GOL | Trabzonspor 0-1 St. Gallen
GOL | Trabzonspor 0-1 St. Gallen

GOL | Trabzonspor 0-1 St. Gallen

29.08.2024 | 21:29

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Gallen, 31. dakikada Isaac Schmidt'in attığı golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.

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GOL | Trabzonspor 1-1 St. Gallen 01:10
GOL | Trabzonspor 1-1 St. Gallen 29.08.2024 | 21:30
GOL | Trabzonspor 0-1 St. Gallen 01:28
GOL | Trabzonspor 0-1 St. Gallen 29.08.2024 | 21:29
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