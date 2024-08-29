GOL | Trabzonspor 0-1 St. Gallen
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Gallen, 31. dakikada Isaac Schmidt'in attığı golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.
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