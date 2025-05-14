GOL | Trabzonspor 0-3 Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Galatasaray, 63. dakikada V. Osimhen’in attığı golle Trabzonspor karşısında skoru 3-0’a getirdi.
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OTOMATİK OYNAT
01:21
GOL | Trabzonspor 0-3 Galatasaray 14.05.2025 | 22:22
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GOL | Trabzonspor 0-2 Galatasaray 14.05.2025 | 22:10
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GOL | Trabzonspor 0-1 Galatasaray 14.05.2025 | 20:57
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