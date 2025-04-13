Hasan Arat: "Tevfik Yamantürk derhal istifa etmelidir" | Video 13.04.2025 | 12:40 Beşiktaş eski Başkanı Hasan Arat, olağan divan kurulu toplantısında kürsüde konuşma yaptığı sırada uğradığı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tevfik Yamantürk derhal istifa etmelidir" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda, Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat'ın konuşma yaptığı sırada Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ile arasında yaşanan gerilim kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü. İkili arasında yaşanan gerilimde kürsüye çıkan bazı kişiler de Arat'a fiziki müdahalede bulundu.

Toplantı salonunun çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hasan Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün istifa etmesi gerektiğini söyleyerek, "Yaklaşık 4.5 aydan beri çok ciddi manevi saldırılar yapıyorlar. Her ortamda konuşuyorlar. Ben özellikle kulüp başkanlığı yaptığım dönemde Beşiktaş'ın meseleleri burada konuşulacak dedim. Hiçbir basın kuruluşuna konuşma yapmadım. Burada çok güzel bir mizansen hazırladılar. Normalde eski başkanlar, 1. sırada konuşurlar ve konuşma limitleri olmaz. Beni özellikle 17. sıraya koydular. Geçen divan kurulunda sayın başkan, daha önceki başkan son derece ahlak dışı kelimelerden bahsetti. Aileme ve ekmeğime laf uzattılar. Son derece ağır şeyler söylediler. Onlarla her türlü hukuki mücadelemi başlattım. Beşiktaş Divan Kurulu'nda bunların konuşulmasına müsaade edilmesi son derece manidardır. Bugün kendi korumalarıyla benim üzerime adam saldırtmaları son derece tahammülsüzlüktür. Medeni şekilde geldim ama dayanamıyorlar, gerçekleri duymak istemiyorlar. Hırsları, onları kör etmiş. İçindeki kinler benim duamın nasıl okunacağı konusuna kadar konuşmalarına sebep olmuş. İftiracıların, pusucuların duası kabul olmaz. Ben onların duasını istemiyorum. Bunlar Beşiktaş için çok acı verici şeyler. Eski başkan bu güne kadar hiç konuşamadım. Yaşananları söylemedim, kulübümü rencide etmedim. Zamanında Süleyman ağabeye 'Bonservisini vereyim, Fener'e gitsin' diyen bir divan başkanı. Tarih onları yargılayacak. Ben yaşananlardan camiam adına üzgünüm. Şahsen buraya geldiğim için mutluyum. Bugün burada yaşananlar Beşiktaşlıları ve ailemi üzmüştür. Kartal hiçbir şeyden korkmaz. Ben aynı şekilde hayatıma devam edeceğim. Bu işten vazgeçmeyeceğim. Bu medeniyet Beşiktaş'ı hiçbir yere götürmez. Başkana, 'Bugün bana yapılana sessiz kalırsan aynısını sana yaparlar' dedim. Taraftarın ve camianın gerçeği görmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TEVFİK YAMANTÜRK DERHAL İSTİFA ETMELİDİR"

Düzenlenen divan toplantısında kendisine oyun oynandığını belirten Arat, "Senin beni kovalamaya boyun yetmez ama korumalarıyla saldırmayı maharet biliyorlar. Hukuk önünde cezasını verecekler. Tevfik Yamantürk derhal istifa etmelidir. Bu şekilde bir divan başkanı Beşiktaş'a yakışmıyor. Paranla pulunla öyle insanlar ahkam kesemezsin. Hem küfür etti. Korumalarını önceden ayarlamışlar. Arkadan saldırana 'Kalleş' denir. Beşiktaş'ın bu kalleşlikleri artık unutması lazımdır. Hodri meydan deyince dayanamadılar. Hodri meydan diyorum, hadi herkes ortaya. Aynı numaraları Süleyman ağabeye de yaptılar. Bana soruyorlar, 'Çocuklarına ne miras bırakacaklarsın?' diye. Benim adım yeter, onların paraları bana yetmez. Bana darbe işlemez. Burada Beşiktaş'ı üzdüler. 45 dakikalık bir konuşma hazırlamıştım. Bütün olayları anlatacaktım. Ben istifa ettikten sonra ve etmeden 1 ay öncesinde yaşananları camiama anlatacaktım. Bu makamı derhal terk etmesi lazım. Beşiktaş'ı bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok" şeklinde konuştu.

"HERKESLE HUKUK ÇERÇEVESİNDE MÜCADELE EDECEĞİM"

Kendisine iftira atanları mahkemeye vereceğini söyleyen Hasan Arat, "Beşiktaş'tan adam gibi gitmek kötü mü? Veda etmek, taraftarlar vedalaşmak yanlış mı? Bu koltuklarda ömür boyu mu kalacağız? Beni neden linç etmeye kalkıyorsunuz? Benim özel nedenlerim vardı ve ayrıldım. Neden linç etmeye kalkıyorsunuz? Bana kızması gereken tek şey bana gelip oy atan insanlar. Beni seven insanlar için bugün buraya geldim. Onlar benden bunu bekliyordular. Gerekeni avukatlar yapar. Ben zaten çok kişiyi mahkemeye verdim. Herkesle hukuk çerçevesinde mücadele edeceğim. Biz hukuka inanırız. Kaba kuvvet, korumalarla saldırma dönemi bitti" açıklamasında bulundu.

"TRANSFERLERDEKİ HER ŞEY HESAPLARLA VE BELGELERLE ORTADADIR"

Kendi döneminde yapılan transferlerde şaibe olduğu iddialarına da cevap veren Arat, "10 bin TL'lik transferin bile takip edildiği dönemde bu paralar kaybolmaz. Her şey hesaplarla ve belgelerle ortadadır. Çatıda neden bu olmuş diyorlar? Hüseyin Yücel, 30 milyon Euro para vermiş kulübe. 240 bin Euro'luk çatıya imza attığında mı yolsuzluk yapmış olacak" diye konuştu.

Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat son olarak, "Kartallar yalnız uçar. O yüzden sen yükseldikçe oksijen azalır, başkaları o oksijenden dolayı düşerler ama kartallar yukarı çıkar" diyerek sözlerini tamamladı.