Video Spor Icardi Galatasaray'a gelecek mi? Erden Timur'dan kafa karıştıran açıklama | Video
Icardi Galatasaray'a gelecek mi? Erden Timur'dan kafa karıştıran açıklama | Video

Icardi Galatasaray'a gelecek mi? Erden Timur'dan kafa karıştıran açıklama | Video

23.06.2023 | 13:25

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Mauro Icardi'nin bonservisini almak için büyük uğraş veren Sarı-Kırmızılılar'da Erden Timur, taraftarın yolunu beklediği Mauro Icardi için flaş açıklamalarda bulundu.

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