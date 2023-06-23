Icardi Galatasaray'a gelecek mi? Erden Timur'dan kafa karıştıran açıklama | Video
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Mauro Icardi'nin bonservisini almak için büyük uğraş veren Sarı-Kırmızılılar'da Erden Timur, taraftarın yolunu beklediği Mauro Icardi için flaş açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:02
00:42
01:28
Edın Dzeko Fenerbahçe için İstanbul’a geldi | Video 22.06.2023 | 11:54
03:55
03:06
01:28
08:44
00:17
01:35
03:21
03:57
Türkiye 2-0 Galler | Stefan Kuntz: "Çalışmaya devam edeceğiz" | Video 20.06.2023 | 08:43
02:17
Bayrampaşa'da amatör maçta ortalık savaş alanına döndü | Video 19.06.2023 | 10:53
02:23
Galatasaray'ın vazgeçilmezleri Muslera ve Nelsson | Video 18.06.2023 | 10:08
11:02
01:07
05:39
Icardi Galatasaray'a geri dönecek mi? | Video 15.06.2023 | 12:13
08:24
PSG Arda Güler'i, Fenerbahçe Icardi'yi istedi | Video 15.06.2023 | 12:13
05:02
00:55
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması "Para için Arabistan'a gitmez" | Video 14.06.2023 | 10:34
00:54
Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Ali Koç, Arda Güler ile görüşecek | Video 14.06.2023 | 10:33