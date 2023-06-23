Icardi Galatasaray'a gelecek mi? Erden Timur'dan kafa karıştıran açıklama | Video

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Mauro Icardi'nin bonservisini almak için büyük uğraş veren Sarı-Kırmızılılar'da Erden Timur, taraftarın yolunu beklediği Mauro Icardi için flaş açıklamalarda bulundu.