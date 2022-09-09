Video Spor Jorge Jesus: “Lucescu istatistiklere baksın” | Video
Jorge Jesus: “Lucescu istatistiklere baksın” | Video

Jorge Jesus: “Lucescu istatistiklere baksın” | Video

09.09.2022 | 08:53

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Lucescu’nun sarı-lacivertlilerin çok faul yaptığıya ilgili açıklamasına, “Lucescu istatistiklere baksın” ifadesini kullandı. Portekizli teknik adam maç sonunda Dinamo Kiev kalecisiyle yaşadığı durum ile ilgili ise, “Kaleciye istersen 1 saat yerde yat artık önemi yok demek istedim” dedi.

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe evinde Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kiev'in ilk yarıda yapmak istediği şeyin taktik faullerle kendilerini durdurmak olduğunu ifade ederek, "10 dakikada 8 faul yaptılar. 25. dakikada kalecileri vakit geçirmeye başladı. Futbolda bu tarz hareketlerin olmaması gerekiyor. Benim takımım sonuna kadar çalıştı bu maçı kazanabilmek için. Teknik taktik prensipleri uyguladılar" açıklamasında bulundu.

"LUCESCU İSTATİSTİKLERE BAKSIN"
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Lucescu'nun Fenerbahçe'nin çok fazla faul yaptı sözlerine cevap veren Jesus, "Lucescu'ya çok saygı duyuyorum. Kendisi teknik direktör olarak kalitesini kanıtlamış isim. Ona şöyle tavsiyede bulanayım, istatistiklere bakabilir. Kaç tane faul yaptıklarını görebilir. Maçı nasıl izledi bilmiyorum ama iyi analiz etmedi. Kiev sürekli Fenerbahçe oyuncularına faul yaparak durdurmaya çalıştı. Kalecileri sürekli yerdeydi. O maçı nasıl görüyor bilmiyorum fikrine saygı duyuyorum. İstatistiklere baktığında yanıldığını görecektir. Futbolda 5 tane an vardır. Biri de duran top. Biz de duran toplara çok fazla çalışıyoruz. Szalai ve Gustavo uzun boylu, hava toplarında iyiler. Taç atışlarında problem üreteceklerdi ve aynen bu şekilde oldu. Normalde maçlar hafta boyunca çalıştıklarınızın çalıştıklarıdır. Gustavo'nun ilk golü kornerden geldi" ifadelerini kullandı.

"KİEV'İN STRATEJİSİ FAUL YAPMAKTI"
Dinamo Kiev'in oyun felsefesine değinen tecrübeli teknik adam, "Lucescu ile konuşmadım, kendisini görmedim bile. Görseydim bu konuyu konuşmazdım. Onu anlayabiliyorum. Bugün Fenerbahçe'yi ofansif olarak durdurmak için agresif olmaları gerekiyordu ve faul yaptılar. Belirledikleri strateji buydu. Hakem de buna izin verdi. Her teknik direktörün stratejisi vardır, onlar da bunun en iyi yol olduğunu düşündü. Ben kendisinin düşüncesinin tersini düşünüyorum. 20 küsur faul yaptılar, bu duruma adapte olmamız gerekti. Biz de aynı bu şekilde yaptık. Maç boyunca kalemize gelen ilk şutları gol oldu. İlk yarıda kalemizi bulan şutları yoktu. Maç boyunca Kiev savunma yaptı. Top yüzdemize baktığımızda savunma yaptığımızı görebilirsiniz. Biz onları buna yapmayı zorladık. Haklı bir galibiyet aldık. Şimdi yapmamız gereken şey perşembe günü Rennes maçını düşünmek" şeklinde konuştu.

"BU GRUPTAN ÇIKMAK İÇİN ŞANSIMIZ VAR"
Dinamo Kiev ile bir rövanşları olduğuna dair soruya cevap veren Jesus, "Şampiyonlar Ligi elemelerinde onlara karşı oynadığımız maçlarda kazanıp tur atlayacağımızı düşünüyorduk. Bugün cevap vermek istedik, galibiyetle verdik. Onlar kadar güçlü olduğumu gösterdik. Grubun favorisi Dinamo Kiev ve Rennes. Fenerbahçe Avrupa'daki güçlü imajını son yıllarda kaybetti. İlk amacımız bunu toparlamak. Bu gruptan çıkmak için şansımız var. Kiev takımı çok iyi savunma yapıyor. Ben onlara karşı 4 maç oynamıştım. Onların defansif organizasyonunu biliyorum. Pozisyon üretmek onlara kolay değildi. Oyuncularım sahada iyi bir karşılık verdi. Pozisyon sayısı belirttiğiniz gibiydi. Duran toplar belirleyici oldu" dedi.

"KALECİYE İSTERSEN 1 SAAT YERDE YAT ARTIK ÖNEMİ YOK DEMEK İSTEDİM"
Maç sonunda Dinamo Kiev kalecisiyle yaşadığı duruma değinen Jorge Jesus, "Kendisine sözlerle değil, el işaretleriyle artık istediği kadar yerde yatabilirsin, istersen 1 saat yerde yat, önemi yok demek istedim. Futbol defansif organizasyonunuzun iyi olması gereken bir oyun. Rakibi durdurmak için bu tarz hareketler yapmanıza gerek yok. Dinamo Kiev 90 dakika ve uzatmalarda bunu yaptı. Üst seviye turnuvalarda bu tarz hareketler kullanılmıyor. Ama kendisi çok iyi bir kaleci. Ne kendisinin ne de Kiev'in bu tarz hareketler yapmasına gerek yok. Maçı izleyen taraftarlara saygı duymanız gerekiyor" diye konuştu.

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