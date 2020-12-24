Levent Tüzemen Fatih Terim'in cezasını değerlendirdi

3 ayrı maddeden PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 maç men cezası aldı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Terim'in cezasını değerlendirdi. Tüzemen, "Bu cezanın en büyük faturası Galatasaray çekecek. Fatih hoca kulübede takımla birlikte hareket ettiği zaman daha verimli oluyor." ifadelerini kullandı.