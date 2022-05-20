Lille'den Burak Yılmaz'a duygusal veda! "Türkiye'de çok şampiyonluklar kazandım ama..." | Video
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Lille Kulübü, takımdan ayrılan Burak Yılmaz'a yayımladığı bu videoyla veda etti. Burak Yılmaz, "Türkiye'de çok şampiyonluklar kazandım ama Fransa'da gelip, PSG'nin önünde şampiyon olmak ayrı bir güzellik, ayrı bir mutluluktu ve bu şampiyonluğun önemli parçalarından bir tanesiydim" ifadelerini kullandı.