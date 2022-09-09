Video Spor Mircea Lucescu'dan ilginç sözler "Fenerbahçe çok fazla faul yaptı" | Video
Mircea Lucescu'dan ilginç sözler

Mircea Lucescu'dan ilginç sözler "Fenerbahçe çok fazla faul yaptı" | Video

09.09.2022 | 08:41

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Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe ile oynadıkları müsabakada sarı-lacivertli ekibin çok fazla faul yaptığını söyledi.

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Mircea Lucescu, iki oyuncusunun maç içerisinde sakatlandığını ifade ederek, "Bir forveti defansa çekmek zorunda kaldım. Zor koşullarda oynadık.

Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz maçı kazandıkları için. Avrupa seviyesinde böyle oynamamaları lazım. Çok fazla faul yaptılar" dedi. Lucescu, bu açıklamalarının ardından soru almayarak basın toplantısından çıkarken kapıda Türk basın mensuplarıyla sözlü tartışmaya girerek kullandığı ağır cümlelerin ardından salonu terk etti.

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