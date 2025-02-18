Video Spor Okan Buruk: "Bugünkü maç bizim için özellikle öz güven anlamında çok önemliydi" | Video
Okan Buruk:

Okan Buruk: "Bugünkü maç bizim için özellikle öz güven anlamında çok önemliydi" | Video

18.02.2025 | 08:48

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında, üst üste maçlar oynadıklarını belirterek, "Bugünkü maç bizim için özellikle öz güven anlamında çok önemliydi. Bir sonraki maç kendi sahamızda oynayacağız. Yine taraftarımızın desteğiyle birlikte en iyimizi koyup puan farkını da dokuza çıkartmak istiyoruz" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Aslında çok zor bir maç bekliyorduk. Özellikle Rizespor'un Fenerbahçe performansı ve Fenerbahçe maçına başlangıcı orada verdiği mücadele öne geçti. Belki hakem hataları olmasa oradan da çok büyük bir sonuçla dönebilirdi. O yüzden Rizespor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Hem de kendi sahasında taraftarıyla birlikte daha da etkili olabileceğini bekliyorduk. İlk yarıya çok iyi başlamadık. İlk yarının sonunda yaptığımız değişikliklerle hem bizim işi değiştirdik hem de oyuncu değişiklikleriyle bence ikinci yarı oyuna daha net bir şekilde ağırlığımızı koyduk. Benim oyun içerisindeki en büyük sıkıntılarımdan biri kolay top kayıplarıydı. İlk yarı bunu daha fazla yaptık. İkinci yarı biraz daha azalttık ve sahaya daha doğru yerleştiğimizde hem rakibe doğru baskılar yaptık hem de ikinci yarı özellikle bulduğumuz gollerle maçı kazanma şansımız oldu" şeklinde konuştu.

"SAHA İÇERİSİNDEKİ HAKEMİN PASAPORTUNUN NE OLDUĞU ÇOK UMURUMDA DEĞİL"
Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetmesini ister misiniz? sorusuna Buruk, "Ben teknik direktörüm. Ben başkan değilim, yönetici değilim. Başka bir şey değilim. Ben teknik direktörüm. Ben sahaya bakıyorum. Saha içerisinde ne olursa yani hep söyledim. VAR'da da olsa uzaydan da gelse hani başka bir gezegenden de gelse kim olursa olsun ben saha içine odaklanacağım. Bununla ilgili kararı tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler bu konuda verecektir. Ben dediğim gibi ben sahaya bakar, sahaya odaklanan biriyim. Yani saha içerisindeki hakemin pasaportunun ne olduğu benim çok umurumda değil. Ben sadece oyunuma, maçı kazanmaya odaklanacağım. Onun dışında benim için değişen bir şey olmayacak" yanıtını verdi.

"BUGÜNKÜ MAÇ BİZİM İÇİN ÖZELLİKLE ÖZ GÜVEN ANLAMINDA ÇOK ÖNEMLİYDİ"
Karadeniz ekibi karşısında ilk kez oynayan oyuncular olduğunu belirten Buruk, "Bu üst üste maçlar zor oluyor. Hem fiziksel olarak hem de mental olarak. Yani 4-1'lik bir mağlubiyet sonrası takımın bazen öz güven kaybı oluyor. O yüzden bu maç zordu. Bence çok iyi bitirdik ve bu özgüveni kazandık. Bir kere yeni gelen oyuncularımız da var. Hazırladığımız oyuncularımız var. İlk defa bu maçta oynayan oyuncularımız oldu. Frankowski de bugün bence takımımız adına sahanın en iyilerinden biriydi. O yüzden bir yandan yarışıyoruz bir yandan takımımızı en iyi şekilde maçlara hazırlamaya çalışıyoruz. Bugünkü maç bizim için özellikle öz güven anlamında çok önemliydi. Bir sonraki maç kendi sahamızda oynayacağız. Yine taraftarımızın desteğiyle birlikte en iyimizi koyup puan farkını da dokuza çıkartmak istiyoruz. Yani bunu da daha önce yaptık. İlk yarıda rakibimizi kendi sahasında 3-1 yenmiştik. Tekrar aynı şekilde kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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