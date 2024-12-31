PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, taraftarlara saldırdı | Video

Yunanistan liginde AEK maçı sonrası otoparkta taraftarlarla yaşanan kavga nedeniyle PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu ve 4 yardımcısı, 4 ay maçlardan men cezası aldı. PAOK Kulübü'ne ise 40 bin euro para cezası kesildi.