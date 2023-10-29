Video Spor Quaresma'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı | Video
Quaresma'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı | Video

Quaresma'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı | Video

29.10.2023 | 14:07

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ricardo Quaresma, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medyadan bir mesaj paylaşarak kutladı.

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