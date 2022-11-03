Video Spor Slavia Prag - Sivasspor Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE
Slavia Prag - Sivasspor Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE

Slavia Prag - Sivasspor Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE

03.11.2022 | 16:27

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UEFA Konferans Ligi G Grubu 6. hafta maçında temsilcimiz Sivasspor, Slavia Prag ile karşılaşacak. Sivasspor gruptan çıkmayı garantilemiş olsa da, maçı kazanarak lider olarak gruptan çıkmak istiyor. Saat 20:45'te başlayacak olan Slavia Prag - Sivasspor maçını CANLI olarak https://www.exxen.com/tr adresinden Exxen'e üye olarak veya televizyonunuzdan TV 8,5 kanalından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

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