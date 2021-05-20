Son dakika: Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz'ın yanına mı gidiyor?

Son dakika spor haberleri... Sezonun son maçına çıkacak Lille, Burak Yılmaz'ın önderliğinde şampiyonluğa koşuyor. Türkiye'den aldıkları her oyuncudan memnun olan Lille, şimdi de gözünü Dorukhan Toköz'e çevirdi. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz'dan canlı yayında Dorukhan Toköz iddiası geldi!