Son dakika: Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz'ın yanına mı gidiyor?
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Galatasaray'da transferde son durum ne? Canlı yayında açıkladı! 20.05.2021 | 14:35
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GOL | Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş 18.05.2021 | 22:22
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Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı! 18.05.2021 | 21:54
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GOL | Antalyaspor 0 - 1 Beşiktaş 18.05.2021 | 20:57
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Burak Yılmaz'dan motivasyon konuşması! 'Şampiyon biz olacağız' 18.05.2021 | 10:59
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Trabzon ekibinin golcüsü Batuhan Karadeniz'in motivasyon konuşması... 17.05.2021 | 00:47
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Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'dan şampiyonluk sözleri! 16.05.2021 | 12:07
Son dakika spor haberleri... Sezonun son maçına çıkacak Lille, Burak Yılmaz'ın önderliğinde şampiyonluğa koşuyor. Türkiye'den aldıkları her oyuncudan memnun olan Lille, şimdi de gözünü Dorukhan Toköz'e çevirdi. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz'dan canlı yayında Dorukhan Toköz iddiası geldi!