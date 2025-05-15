Trabzonspor 0-3 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, turnuvada 19. kez mutlu sona ulaştı. İşte nefes kesen final mücadelesinin detayları ve özeti... | Son dakika spor haberleri (GS TS spor haberi)