Trabzonspor tribünlerinde duygulandıran koreografi!
UEFA Konferans Ligi play-off turu maçında temsilcimiz Trabzonspor ile Basel karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Trabzonspor tribünlerinde açılan koreografi, herkesi duygulandırdı.
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