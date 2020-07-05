Video Spor Trabzonspor'da TFF'ye çağrı!

Trabzonspor'da TFF'ye çağrı!

Trabzonspor'da TFF'ye çağrı!
05.07.2020 | 23:45

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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'ı devirdi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu. İşte Alp'in sözleri...

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