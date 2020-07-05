Trabzonspor'da TFF'ye çağrı!
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02:19
Trabzonspor'da TFF'ye çağrı! 05.07.2020 | 23:45
01:53
Erman Toroğlu'ndan Feghouli'ye sert eleştiri! 05.07.2020 | 22:08
01:28
Erman Toroğlu'dan ilginç benzetme! "Başakşehir'e kızmayın" 05.07.2020 | 20:43
01:33
Galatasaray kafilesi stadyuma ulaştı 05.07.2020 | 20:16
01:04
Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı 05.07.2020 | 20:12
02:26
Trabzonspor stada hareket etti 05.07.2020 | 20:11
00:59
Galatasaray kafilesi Trabzonspor maçı için hareket etti! 05.07.2020 | 19:18
00:55
Çarpıcı iddia! G.Saray İrfan Can transferini bitirdi 05.07.2020 | 01:35
00:58
Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Pozisyon penaltı" 05.07.2020 | 00:35
01:44
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na tekmelik uyarısı 05.07.2020 | 00:27
00:52
04:11
Erman Toroğlu Ferdi Kadıoğlu'nun performansını değerlendirdi! 04.07.2020 | 22:12
04:39
Trabzonspor G.Saray deplasmanına böyle uğurlandı! 04.07.2020 | 19:44
02:22
Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor 04.07.2020 | 13:45
00:52
Engin Baytar: Trabzonspor şampiyonlukta daha avantajlı 04.07.2020 | 00:07
10:09
Japon yıldız Nagatomo Türkiye'ye böyle veda etti 03.07.2020 | 23:54
04:28
Trabzonspor'a 3 müjde birden 03.07.2020 | 23:29
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Ahmet Selim Kul: Transferde sürpriz isimler var 03.07.2020 | 22:51
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Ceylan Çalışkan: Max Kruse kötü niyetli bir oyuncu 03.07.2020 | 22:20
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'ı devirdi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu. İşte Alp'in sözleri...