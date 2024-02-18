Tuzlaspor - Boluspor maçının basın toplantısında ilginç anlar | Video
Trendyol 1. Lig’de Tuzlaspor ile Boluspor arasında oynanan müsabakanın ardından Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın basın toplantısında arka planda bulunan Süper Lig panosu yerine 1. Lig panosunun değişimi gerçekleşirken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Görevliler, bir türlü sabitlenemeyen panoyu elleriyle tutmak zorunda kaldı.
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