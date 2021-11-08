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Tyson Fury'den Manchester United'a uyarı | Video 08.11.2021 | 13:00
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Beşiktaş galibiyeti sonrası Abdullah Avcı: "Sadece 3 puan kazandık" 07.11.2021 | 01:32
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Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a sert sözler! 07.11.2021 | 00:29
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Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza: Sen ne iş yapıyorsun? 07.11.2021 | 00:29
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Trabzonspor yenilgisi sonrası Emre Kocadağ'dan hakem tepkisi! 06.11.2021 | 23:25
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Sergen Yalçın: Bu sonuçlar Beşiktaş'a yakışmıyor 06.11.2021 | 23:22
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Şike davasına bakan 38 hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı | Video 05.11.2021 | 15:09
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Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova maçı sonrası transfer itirafı! 05.11.2021 | 00:46
02:35
Stanislav Cherchesov'dan Fatih Terim'e övgüler! 04.11.2021 | 18:23
12:08
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Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesi konuştu! 03.11.2021 | 22:05
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu harekatı! Yeni sözleşme... 03.11.2021 | 12:50
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Fenerbahçe'de 5 eksik! Kanarya, Belçika'ya gitti 03.11.2021 | 12:44
WBC ağır sıklet şampiyonu Tyson Fury, Manchester United'a olan bağlılığıyla biliniyor. Cumartesi günü Manchester derbisinde ezeli rakibi City'e karşı oynanan kötü futbolla 2-0 kaybeden M. United'a eleştiriler gelmeye devam ediyor. Tyson Fury, gönülden desteklediği United için uyarılarda bulundu ve antrenmana geleceğini ifade etti.