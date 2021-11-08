Tyson Fury'den Manchester United'a uyarı | Video

WBC ağır sıklet şampiyonu Tyson Fury, Manchester United'a olan bağlılığıyla biliniyor. Cumartesi günü Manchester derbisinde ezeli rakibi City'e karşı oynanan kötü futbolla 2-0 kaybeden M. United'a eleştiriler gelmeye devam ediyor. Tyson Fury, gönülden desteklediği United için uyarılarda bulundu ve antrenmana geleceğini ifade etti.