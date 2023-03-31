UEFA formasına, yaptığı özel tesbihle teşekkür etti | Video 31.03.2023 | 12:50 Sivaslı tespih ustası Sivasspor-Fiorentina maçında gol atan Erdoğan Yeşilyurt’tan maç sonu aldığı formaya karşılık futbolcuya özel tespih tasarladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivas Zanaatalar Çarşında Tespih Ustalığı yapan Ahmet Karakaya, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş müsabakasında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşılaşan Sivasspor'a destek olmak amacıyla maça gitti. Maçın 35'inci dakikasında Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası sol çaprazından attığı golle büyük sevinç yaşayan Karakaya, maç sonunda başarılı futbolcudan formasını istedi. Taraftarın isteğini kırmayan Yeşilyurt jeneriklik gol attığı maçın formasını tespih ustası Karakaya'ya hediye etti. Futbolcunun bu jestine karşılık kolları sıvayan tespih ustası, zar kehribarından özel hazırladığı tespihi futbolcuya hediye edip teşekkür etmek istediğini söyledi.

"MUHTEŞEM GOL BİZLERİ ÇOK SEVİNDİRDİ"

Tespih ustası Karakaya, Erdoğan'ın attığı golde büyük sevinç yaşadıklarını ifade ederek, "Sivassporumuz bizi UEFA Avrupa Ligi'nde bizleri çok güzel temsil etti. Bizde takımımızı desteklemek için son oynanan Fiorentina maçını gittik. Maçın skoru istediğimiz gibi olmasa da Erdoğan Yeşilyurt'un attığı muhteşem gol bizleri çok sevindirdi. Tabi ki bu futbol yenmekte var, yenilmekte var. Maç sonunda Erdoğan Yeşilyurt'tan formasını istedim. Kendisi maç sonunda formasını bana verdi. Bende ona kehribardan özel bir tesbih hazırladım. Tesbih zar kehribarından yapılma. Eski güzel ve kaliteli bir kehribar. Erdoğan Yeşilyurt'a elimizle teslim etmek istiyoruz. Kendisini dükkanımıza davet ediyoruz, gelirse bizi çok mutlu eder" şeklinde konuştu.