Başkan Erdoğan'da Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Konya'da konuşan Erdoğan daha sonra Konya-Karaman hızlı treni ile hattın sürüşünü yaparak Karaman'a hareket etti. 40 dakika süren yolculuğun ardından Başkan Erdoğan Karaman'a ulaştı. Erdoğan burada vatandaşlara hitap ederek Yüksek Hızlı Tren'in açılışını gerçekleştirdi.