Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan pes peşe kritik görüşmeler! G20'de yoğun diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan'dan pes peşe kritik görüşmeler! G20'de yoğun diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan'dan pes peşe kritik görüşmeler! G20'de yoğun diplomasi trafiği

30.10.2021 | 18:09

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Başkan Erdoğan’dan pes peşe kritik görüşmeler! G20’de yoğun diplomasi trafiği 02:28
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. Başkan Erdoğan daha sonra sırası ile İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmeler gerçekleştirdi.

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