Başkan Erdoğan'dan pes peşe kritik görüşmeler! G20'de yoğun diplomasi trafiği

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OTOMATİK OYNAT
02:28
06:27
01:53
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi için Roma'da 30.10.2021 | 11:54
02:17
SON DAKİKA: PKK'lı teröristlerin teslim olduğu anlar kamerada 30.10.2021 | 11:22
09:35
01:24
Jandarma’dan sahte içki operasyonu 30.10.2021 | 09:17
01:30
Hava Durumu 30-10-2021 30.10.2021 | 08:00
35:15
03:00
Ankara'da Cumhuriyet yürüyüşü 29.10.2021 | 15:18
02:18
Meral Akşener'e tepki "3-4 bin oy için bu kadar düşmeyin" 29.10.2021 | 12:30
13:24
17:25
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de... 29.10.2021 | 10:24
01:30
Hava Durumu 29-10-2021 29.10.2021 | 08:00
00:39
Bakan Pakdemirli Ekonomi Masası'na konuk oluyor 28.10.2021 | 16:46
01:25
Şanlıurfa'da öğrencilerden 98. yıla özel koreografi 28.10.2021 | 15:12
33:56
Başkan Erdoğan'dan Ankara AKM Millet Bahçesi açılışında önemli açıklamalar 28.10.2021 | 15:08
35:46
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı 28.10.2021 | 11:22
01:07
Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine harekat mesajı: Hedefimiz orası... 28.10.2021 | 11:16
00:49
SON DAKİKA: Turuncu kategorideki PKK'lı terörist teslim oldu 28.10.2021 | 11:12
01:22
MİT ve Diyarbakır emniyetinden terör operasyonu: 7 tutuklama 28.10.2021 | 09:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. Başkan Erdoğan daha sonra sırası ile İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmeler gerçekleştirdi.