Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 100. yılını bu videoyla kutladı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir." notuyla paylaştığı video kısa sürede büyük beğeni aldı.